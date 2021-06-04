Путин: от российской вакцины нет ни одного летального исхода

https://static.news.ru/photo/dac6a122-c529-11eb-b78b-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В результате применения российской вакцины от коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода. Об этом президент Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Глава государства также отметил, что запреты на покупку действенных вакцин от COVID-19 по политическим мотивам абсурдны.

Наряду с этим президент поручил проработать организацию платной вакцинации для иностранных граждан. На эту работу он дал кабмину срок до конца месяца.

По словам Путина, отечественная фармпромышленность готова и далее наращивать выпуск вакцин. Россия может не только обеспечить собственные потребности, но и предоставить возможность иностранцам привиться.

Ранее российский лидер призвал сограждан последовать его примеру и привиться от коронавируса. При этом он высказался против обязательной вакцинации. По его словам, широкая вакцинация — наиболее правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки могут столкнуться со смертельной опасностью.