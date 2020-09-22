Путин освободил Савченко от должности главы Белгородской области

https://static.news.ru/photo/6f7a9884-fcb5-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Савченко Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин освободил Евгения Савченко от должности главы Белгородской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Принять отставку Губернатора Белгородской области Савченко Е. С. по собственному желанию, — говорится в тексте распоряжения.

Ранее стало известно, что Савченко 17 сентября 2020 года на закрытом совещании регионального правительства заявил, что принял решение досрочно уйти в отставку. Этот шаг связан с избранием на пост депутата Белгородской областной думы. Со 2 октября 2018 года чиновник был единственным действующим руководителем субъекта РФ, который занял свой пост во время президентства Бориса Ельцина.

Накануне постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алаудин Боков ушёл в отставку по собственному желанию. На этом посту он проработал семь месяцев. Временно исполнять обязанности постпреда будет его первый заместитель Дина Ростова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин назначил Марата Павлова послом России на Филиппинах. До этого дипломат занимал должность генерального консула в Генуе. Указ размещён на официальном портале правовой информации. Павлов родился в 1978 году и с 1995 года трудится в Министерстве иностранных дел.