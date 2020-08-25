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Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина

16:52, 25 августа 2020 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замдиректора ФСИН глава управления следственных изоляторов Владимир Бурыкин освобождён от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в тексте указа.

Причины увольнения Бурыкина не называются.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Отставка случилась на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников следственного департамента.

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