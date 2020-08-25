Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина

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Продавцы одного из магазинов Омска заставили подростка, у которого не оказалось при себе защитной маски, натянуть на лицо полиэтиленовый пакет с прорезями для ушей. Тот пытался купить бутылку воды, рассказала мать юноши.

По словам женщины Светланы Булаховой, она регулярно даёт 17-летнему сыну Егору маски, однако «с подростков что-то требовать нереально». Однако в супермаркете, расположенном улице Лукашевича, без маски парня обслужить отказались. Молодой...