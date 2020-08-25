Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина

https://static.news.ru/photo/b81fd5a2-e6dc-11ea-81bf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замдиректора ФСИН глава управления следственных изоляторов Владимир Бурыкин освобождён от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в тексте указа.
Причины увольнения Бурыкина не называются.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Отставка случилась на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников следственного департамента.