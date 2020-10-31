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Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Росгвардии

19:51, 31 октября 2020

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника главного штаба Росгвардии Сергея Ченчика. Он также занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии.

Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Как сообщал NEWS.ru, Сергей Ченчик ранее подал в отставку со своего поста. При этом причины такого решения не уточнялись.

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