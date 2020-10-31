Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Росгвардии

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника главного штаба Росгвардии Сергея Ченчика. Он также занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии.
Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, — говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
Как сообщал NEWS.ru, Сергей Ченчик ранее подал в отставку со своего поста. При этом причины такого решения не уточнялись.