Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Росгвардии

Бывшая топ-модель Хайди Клум показала, как можно весело провести Хеллоуин, несмотря на пандемию коронавируса. Вместе со своей семьёй она сняла небольшой фильм ужасов.

Пятиминутный ролик под названием «Хайди делает Хеллоуин» Клум разместила в своём Instagram. Он уже набрал более 800 тысяч просмотров. Клип начинается с того, что Клум, её муж Том Каулитц и...