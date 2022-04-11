Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС

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Для профилактики взрывов бытового газа в жилых домах лучше всего использовать технические средства — газоанализаторы с функцией автоматического отключения, сообщила в беседе с «Радио 1» зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она предлагает устанавливать эти средства при проведении капремонта или при помощи субсидий.

В новых домах и ИЖС газоанализаторы ставят обязательно. То есть они либо предусмотрены проектом, либо те же сельские жители находят средства при возведении своих домов. А вот со старыми домами...