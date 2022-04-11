Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности заместителя главы МЧС. Он занимал этот пост с июня 2020 года. Указ
Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.
Ничипорчук курировал цифровизацию и автоматизацию министерства, перевод подразделений МЧС на новые технологии.
По данным ТАСС, Ничипорчук
Ранее Путин освободил от должности Анатолия Чубайса. Он занимал место спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.