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Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС

16:25, 11 апреля 2022
Путин освободил Ничипорчука от должности замглавы МЧС Виктор Ничипорчук Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин освободил Виктора Ничипорчука от должности заместителя главы МЧС. Он занимал этот пост с июня 2020 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.

Ничипорчук курировал цифровизацию и автоматизацию министерства, перевод подразделений МЧС на новые технологии.

По данным ТАСС, Ничипорчук написал заявление об уходе по собственному желанию. 

Ранее Путин освободил от должности Анатолия Чубайса. Он занимал место спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.

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