Путин остался недоволен информированностью граждан о пандемии

Президент РФ Владимир Путин на видеосовещании с членами правительства выразил недовольство тем, как общество информировано о пандемии коронавируса и вакцинации.

Конечно, идёт большая работа по информированию населения, но всё-таки жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так, — сказал Владимир Путин.

Также глава государства напомнил о том, что руководители регионов вправе устанавливать обязательную вакцинацию, если заболеваемость отдельных категорий граждан возрастёт. Он добавил, что эту возможность использовали многие губернаторы. При этом граждане должны знать, по каким медицинским причинам им может быть противопоказана вакцина. Для этого нужно распространять информацию.

Ранее Владимир Путин призвал убеждать граждан в необходимости вакцинации. Он утверждает, что это крайне важно и люди должны понимать, что только с помощью прививок удастся «поставить заслон эпидемии».