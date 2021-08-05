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Путин осмотрит пострадавшие от пожаров районы Башкирии

15:21, 05 августа 2021
Путин осмотрит пострадавшие от пожаров районы Башкирии Фото: radiyhabirov/vk.com
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Президент РФ Владимир Путин 6 августа осмотрится пострадавшие от лесных пожаров районы в Башкирии и Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Путин пятницу проведёт в Челябинской области. Он решил лично посетить пострадавшие от природных пожаров районы. А потом заедет в Башкирию, - говорится в сообщении.

Ранее руководитель общественного движения «Отрытый берег» и общественный инспектор Росприроднадзора по ЦФО Сергей Менжерицкий рассказал, что на сегодняшний день пожары полыхают очень сильно из-за того, что леса вырубались браконьерским способом, без соблюдения соответствующих правил охраны. Поэтому остаётся только охранять и жёстко карать нарушителей.

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