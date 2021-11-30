Путин описал «идеальный мир», в котором хотел бы жить

Президент России Владимир Путин рассказал, как он видит «идеальный мир», в котором хотел бы жить. По его словам, в нём человечество не наносило бы вред окружающей среде. Глава государства поделился своими размышлениями об этом на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовёт!»

Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, в котором мы бы летали на самолётах, которые не загрязняли бы атмосферу. Если мы используем продукты питания, чтобы они бы добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом, — заявил он.

Ранее сообщалось, что углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся России в 479,8 трлн рублей, а борьба с выбросами приведёт к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей в среднем на 12%.

По мнению экспертов «ВТБ Капитала», Россия может сократить выбросы углерода наполовину при цене на углерод всего $30 за тонну. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришyнин рост цен назвал «неприятным допущением», однако отметил, что оборудование для декарбонизации, производимое в России, может давать дополнительные стимулы развития экономики.