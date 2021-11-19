Путин одобрил зачисление в бюджет ПФР средств коррупционеров

Конфискованные средства коррупционеров будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, список источников формирования доходов бюджета ПФР будет дополнен средствами, полученными в результате коррупционных правонарушений или от реализации конфискованного имущества.

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <...> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, — говорится в законе.

Одобренный Путиным законопроект вносит изменения в в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополнив перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда России.

В настоящее время бюджет ПФР формируется за счёт страховых взносов, а также средств федерального бюджета, доходов от размещения временно свободных средства пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлён ещё на один год — до 2024 года. Как указывается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона в случае его принятия позволит уменьшить трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд рублей.