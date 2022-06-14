Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану В МИД России рассказали, что Путин одобрил выделение зерна Афганистану при необходимости

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Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил в эфире Первого канала, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану в случае необходимости. Он добавил, что объем помощи определит правительство.

Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации, — сказал Кабулов.

Он добавил, что экономическая ситуация в Афганистане серьезная и «она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные». По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь зерновых.

Ранее в МИД Афганистана заявили о планах по расширению взаимодействия с Россией. В ведомстве отметили, что отношения между странами хорошие, работают посольства.

В МИД России призвали международное сообщество активно сотрудничать с новыми властями Афганистана. В ведомстве отметили, что, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву». Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей.