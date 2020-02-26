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Члены Совета Федерации разработали критерии «молодой семьи», а также решили, кого можно называть молодёжью. Всё это закреплено документально — в законопроекте «О молодёжной политике в РФ».

Документ определяет единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории молодёжи, — это люди в возрасте от 14 до 35 лет, передаёт РИА Новости. Что касается «молодой семьи»,...