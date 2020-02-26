На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент Владимир Путин поддержал предложение отметить в Основном законе необходимость защиты персональных данных в киберпространстве.
По словам Путина, обеспечение безопасности личности, общества и государства чрезвычайно важно и востребовано на фоне развития современных технологий,
Внести в текст Конституции положение о кибербезопасности предложил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер одобрил предложение наделить Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России или нет.
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