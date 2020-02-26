Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент Владимир Путин поддержал предложение отметить в Основном законе необходимость защиты персональных данных в киберпространстве.

По словам Путина, обеспечение безопасности личности, общества и государства чрезвычайно важно и востребовано на фоне развития современных технологий, передаёт ТАСС.

Внести в текст Конституции положение о кибербезопасности предложил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер одобрил предложение наделить Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России или нет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях