Путин одобрил штрафы за нарушения при выдаче ключа электронной подписи

https://static.news.ru/photo/8b5c9d28-4a84-11eb-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает санкции за нарушения, допущенные при выдаче или замене ключа простой электронной подписи.

Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно ему, в случае нарушения оператором конфиденциальности ключа штраф для должностных лиц составит 7–10 тысяч рублей, а для юрлиц — 50–200 тысяч рублей.

Взыскания аналогичного размера грозят оператору при невыполнении требования об установлении личности заявителя при выдаче ключа и за его выдачу без заявления.

При взимании оператором платы за создание, замену или выдачу ключа должностные лица будут оштрафованы на сумму от 15 до 30 тысячи рублей. Размер взыскания с юрлиц за это нарушение будет в 10 раз выше.

Кроме того, предусмотрено наказание за создание ключа неуполномоченным на то лицом и истребование у заявителя информации, которая не требуется при изготовлении ключа. В этих случаях взыскания составят 2–5 тысячи рублей для должностных лиц и 20–50 тысяч рублей — для юридических. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев призвал разрешить пользоваться цифровой подписью на смартфоне. Он отметил, что сейчас количество подтверждённых пользователей портала госуслуг составляет 75 млн человек. По его словам, у Минцифры есть возможности для того, чтобы сделать получение подписи бесплатным для всех этих людей.