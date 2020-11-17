Путин одобрил работу БРИКС по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/65d0aeda-28d0-11eb-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участникам БРИКС удалось оперативно отреагировать и принять меры по борьбе с пандемией COVID-19, так как им было на что опереться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что ещё пять лет назад была принята договорённость о совместной работе по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса нового типа.

По его словам, в рамках этой договорённости государства БРИКС сформировали систему раннего предупреждения эпидемии, поэтому в период пандемии коронавируса им «было на что опереться».

Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры по борьбе с пандемией, — подчеркнул Путин во время саммита объединения, который проходит в режиме видеоконференции.

БРИКС является неформальным межгосударственным объединением Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Оно создано для развития всестороннего диалога и сотрудничества.

Как писал NEWS.ru, во время саммита глава России сообщил, что производство российской вакцины «Спутник V» может быть развёрнуто в Китае и Индии. Он также напомнил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», и скоро будет третья. По словам главы государства, в их производстве и применении российская сторона готова взаимодействовать с партнёрами по БРИКС.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-симпозиума «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» отметил, что можно гордиться опытом взаимодействия с Россией по борьбе с коронавирусом.