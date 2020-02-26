Президент Владимир Путин согласился с идеей запретить чиновникам иметь активы и банковские счета за пределами России. Соответствующую поправку предлагается внести в Конституцию РФ.
Согласно инициативе, запрет будет распространяться на высших должностных лиц — министров, сенаторов, губернаторов. Путин предложил расширить этот перечень, включив в него и главу государства,
Внести изменения в основной закон страны президент предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий законопроект он представил на рассмотрение Госдумы несколько дней спустя. Для обсуждения поправок была создана рабочая группа, в которую вошли политики, бизнесмены, представители СМИ, деятели культуры, науки и спорта.
Как писал NEWS.ru, порядок принятия поправок разъяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент подпишет указ об изменениях после их принятия Думой, но, скорее всего, до всенародного голосования. В силу же указ вступит только после одобрения поправок россиянами.
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