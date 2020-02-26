https://static.news.ru/photo/300d4b4a-589d-11ea-a4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрепление особого отношения к детям в Конституции РФ является обоснованным предложением, считает президент России Владимир Путин.

Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребёнку, к детям, — цитирует лидера ТАСС.

Он добавил, что около 900 предложений о поправках в Основной закон поступило в настоящий момент рабочей группе.

Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.

Сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме.