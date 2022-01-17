Путин одобрил идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Астрахани почётного звания «Город трудовой доблести». С соответствующей просьбой от имени ветеранов к главе государства обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи, передаёт ТАСС.

[Астраханцы этого] заслуживают точно, я поддержу, — сказал Путин в ответ на предложение.

Он также добавил, что Астрахань и астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом.

Как рассказал Бабушкин, были собраны все архивные документы и получено заключение Российской академии наук. В частности, по его словам, когда в сентябре 1942 года 28-я армия остановила в калмыцких степях немецкую армию на левом фланге Сталинградского фронта, в Астрахани в это время работало 80 госпиталей, город был крупным транспортным узлом, промышленность которого «работала, что называется, для фронта, для победы».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его присуждают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы.

В сентябре 2021 года Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» ещё 12 городам России. В список вошли Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита. По словам президента, жители каждого из этих городов так или иначе помогли в годы войны приблизить день её завершения. Президент также добавил, что список таких городов будет расширяться. Он отметил, что каждая семья России внесла свой вклад в Великую Победу.