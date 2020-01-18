Президент Владимир Путин пообещал поддержать проект Общероссийского народного фронта по созданию мобильного приложения «Помощь для ветеранов». Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.
Предполагается, что приложением будут пользоваться те, кто находится рядом с ветеранами — их дети, соседи, социальные работники,
Путин назвал приложение «отличной идеей» и рекомендовал руководителям регионов оказать содействие инициативе.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин анонсировал крупные выплаты ветеранам к юбилею Победы. Ветераны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен