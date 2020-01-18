https://static.news.ru/photo/40331af4-39fd-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин пообещал поддержать проект Общероссийского народного фронта по созданию мобильного приложения «Помощь для ветеранов». Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что приложением будут пользоваться те, кто находится рядом с ветеранами — их дети, соседи, социальные работники, передаёт ТАСС. Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он сможет нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в ту или иную службу.

Путин назвал приложение «отличной идеей» и рекомендовал руководителям регионов оказать содействие инициативе.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин анонсировал крупные выплаты ветеранам к юбилею Победы. Ветераны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.