https://static.news.ru/photo/da725c28-58b2-11ea-b35f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Русский язык можно обозначить в Конституции как язык государствообразующего народа. Вместе с тем она должна гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия, отметил президент Владимир Путин.

На встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию он отметил важность обеих поправок, высказав уверенность, что «это будет хорошее приобретение для Основного закона».

Глава государства также подчеркнул, что «языковое многообразие — это чрезвычайно важные вещи для России, для многоконфессиональной и многонациональной страны».

Наша сила в том, что мы такие разные, потому что сложение положительных качеств каждого народа России дает исключительный мультипликативный эффект и укрепляет нашу страну, — цитирует Путина ТАСС.

Усилить значение русского языка в Конституции ранее просил сам президент. По словам главы государства, он является фундаментальной ценностью для России, писал NEWS.ru.