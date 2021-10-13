Путин очно примет участие в заседании Валдайского клуба

Президент России Владимир Путин в очном формате примет участие в Валдайском форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на мероприятии будут соблюдаться определённые ограничения из-за пандемии коронавируса.

На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате, — сказал Песков.

В этом году форум пройдёт с 18 по 21 октября в Сочи.

Мероприятие проходит ежегодно, традиционно в нём принимает участие и президент России. В ходе своих выступлений глава государства затрагивает актуальные темы о России и мире.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что чувствует себя хорошо. Свой кашель на рабочем совещании он объяснил физической активностью на свежем воздухе, после которой простудился.

Как сообщалось, в ходе совещания по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашлял. Позднее на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила у него про кашель, отметив, что на следующей неделе его ждут на Международном женском форуме. По словам Путина, у него «практически в ежедневном режиме» берут тесты на коронавирус и «остальные инфекции».