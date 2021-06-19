Путин оценит работу Госдумы

https://static.news.ru/photo/929817c6-d1c4-11eb-8556-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы и оценит работу нижней палаты российского парламента за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подведёт итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса, — говорится в сообщении.

Встреча состоится 21 июня. Помимо президента, на ней выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму. Согласно документу, они должны состояться 19 сентября. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября. По её словам, такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества и является оптимальным в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что, по мнению более чем половины россиян (53%), депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом. Они считают, что ИИ не подвержен коррупционному влиянию и при этом способен учитывать запросы населения.