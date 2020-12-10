Путин оценил возможность широкой амнистии

https://static.news.ru/photo/7764d0de-3ae3-11eb-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

К вопросу широкой амнистии в России нужно внимательно присмотреться, этот инструмент гуманизации не должен быть забыт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

С предложением о введении широкой амнистии к Путину обратилась правозащитница Ева Меркачёва. Президент отметил, что она ссылалась в своём выступлении на царскую Россию, и напомнил, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных на свободу из тюрем.

Но тем не менее вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе. Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения, — заметил в ответ Путин.

После того как Меркачёва отметила сокращение граждан, сидящих в тюрьмах, в два раза, а арестованных — в четыре, Путин подтвердил её данные. Затронул российский лидер и вопрос вмешательства следователей в лечение заключённых. По его мнению, ход лечения должны определять только медики.

Я помню, в «Крестах» был, посмотрел — там зубы драли без анестезии. Но слава богу, по-моему, ситуация там поменялась. Но здесь, конечно, только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы, — подчеркнул политик.

В начале ноября Путин подписал ряд законов, касающихся заключённых. Первый закон уточняет порядок размещения заключённых, отбывающих срок в одной колонии-поселении. Теперь рецидивистов можно содержать с теми, кто совершил преступление впервые. Он также устанавливает возможность размещать в одной колонии-поселении получивших срок за преступления, совершённые по неосторожности, тех, кто до этого не попадал за решётку, и тех, кто уже был в заключении.

Также Путин подписал закон, который подразумевает увеличение с 200 рублей до 2000 рублей дисциплинарного взыскания для осуждённых к лишению свободы, нарушивших установленный порядок отбывания наказания.

Во время совещания президент также заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой, сообщал NEWS.ru.