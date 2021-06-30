Путин оценил возможность перевода правительства из Москвы в Омск

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением выразил сомнение в целесообразности переезда федерального правительства из Москвы в Омск.

Слышу, было предложение перенести федеральное правительство в Омск. Но это не решит проблему, — сказал глава государства.

По словам Путина, нужно перевести в Сибирь ряд федеральных ведомств и головные офисы крупных компаний, которые работают в регионе, а налоги платят, к сожалению, в Москве.

Ранее президент сообщил, что в России 60% школ нуждаются в ремонте, ещё 10% — в капитальном. Средства на данные цели уже запланированы.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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