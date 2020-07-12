Путин оценил смертность от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/43372406-c4dc-11ea-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в России в несколько раз ниже, чем в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Данные глава государства привёл на онлайн-совещании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения, — приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что ситуация по этому показателю, который является одним из основных в оценке эффективности работы властей, «выглядит неплохо».

По словам российского лидера, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания остаётся стабильным, а количество выздоравливающих увеличивается. В этой связи подавляющее большинство регионов приступили к смягчению режимов самоизоляции граждан и «иных противоэпидемиологических ограничений», уточнил президент.

Путин подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается, но отметил позитивную динамику. Сейчас, добавил он, важно «продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере», действуя при этом аккуратно и в соответствии с текущей ситуацией.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).

По данным на 13 июля, в тройке лидеров по распространению инфекции остаются США, Бразилия и Индия. Россия занимает четвёртую строчку в этом списке.

Как писал NEWS.ru, Путин отметил, что достойно ответить на вызов эпидемии позволило «общенациональное единение». Безопасность и здоровье людей были главными приоритетами для властей, подчеркнул политик. Именно здесь были сконцентрированы «усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций», уточнил он