Путин оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Эпидемическая ситуация на фоне пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге остаётся сложной. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что уровень коечной загрузке в городе на Неве больше, чем в целом по стране.

Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то... процентов 85, а Петербурге больше, — сказал Путин.

С 4 декабря Санкт-Петербурге был ужесточён комплекс антикоронавирусных мер. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах под запретом. В новогодние праздники с 25 декабря до 10 января бары, кафе и рестораны будут иметь право принимать посетителей только с 6:00 до 19:00 часов, а с 30 декабря до 3 января обязаны закрыться.

С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп численностью более 50 человек.

В начале декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники, и призвал туристов не приезжать в этот период. Россияне уже начали массово аннулировать запланированные на новогодние праздники туры в Северную столицу.

В свою очередь губернатор Александр Беглов предупредил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если эпидемическая ситуация ухудшится. Как писал NEWS.ru, вице-губернатор Олег Эргашев проинформировал, что в Санкт-Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных коронавирусом. В целом в городе свыше 11,15 тысячи мест для приёма больных коронавирусом. До конца 2020 года власти планируют создать ещё примерно две тысячи коек.