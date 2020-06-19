Путин оценил российские экономические резервы

https://static.news.ru/photo/0f92aa18-b239-11ea-b853-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У России есть мощные экономические резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда. Об этом завяил президент России Владимир Путин.

Всё, о чем мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причём существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах, — цитирует его РИА Новости.

Заявление российского лидера прозвучало на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

Президент подчеркнул, что угроза распространения коронавируса объединила россиян и позволила выйти их сложившейся ситуации с минимальными потерями. По его словам, ещё не все проблемы решены и «не всё везде так хорошо, как того бы хотелось». При этом то, что сообщили участники встречи свидетельствует о том, что страна находится на правильном пути, заключил он.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.