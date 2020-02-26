https://static.news.ru/photo/1cc66b08-586a-11ea-832f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активность общественности сыграла положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова, считает глава РФ Владимир Путин. Политик уверен, что расследования должны вестись по закону и без спешки, несмотря на пристальное внимание окружающих.

Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо<...>По этому событию [делу Голунова] работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан, — цитирует лидера агентство ТАСС.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Голунов не стал комментировать признание полицейского, который подкинул ему наркотики. По его словам, оценивать действия экс-правоохранителя ещё рано.