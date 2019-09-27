https://static.news.ru/photo/b4c68998-e1bd-11e9-926c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин оценил вклад учёных и волонтёров в дело сохранения и увеличения численности амурского тигра.

В своей приветственной телеграмме для участников, организаторов и гостей XX международного фестиваля «День тигра» он отметил кропотливый труд учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров, благодаря которым удалось добиться серьёзных результатов.

По его словам, сейчас для этих «краснокнижных» хищников созданы подходящие условия проживания, развита инфраструктура национальных парков и заповедников.

Также удалось сделать многое для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив, — написал российский лидер.

Глава государства оценил и высокий уровень фестиваля, назвав его «подлинным украшением» культурной и общественной жизни Владивостока.

Ранее News.ru писал, что африканская чума свиней (АЧС) зафиксирована в одном из фермерских хозяйств Приграничного района Приморского края. Администрация региона ввела режим ЧС и объявила карантин в радиусе 100 км от очага, однако в WWF России заявили, что действия властей могут поставить под угрозу жизнь амурского тигра и других дальневосточных хищников.