Путин оценил одной фразой зарплату Героя Труда

Президент России Владимир Путин 12 июня вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания «Герой Труда», передаёт РИА Новости. На мероприятии в Кремле он поговорил с трактористом из Ростовской области Александром Бондаренко, получившим почётное звание. Лидер поинтересовался его зарплатой и был расстроен — мужчина получает 24 тысячи рублей «в колхозе, средняя, но есть и больше». «Маловато будет», — одной фразой оценил услышанное руководитель государства.
Бондаренко
Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим, — добавил Путин.
Президент также поздравил всех россиян с Днём России и напомнил о ценностях. Он заявил, что этот праздник знаменует как историю, так и нынешнее развитие страны. Праздник отмечается ежегодно 12 июня.
По его словам, богатейшее наследие страны создавалось многими поколениями предков, чья преданность родине вызывает уважение и гордость, а также стремление быть достойными, хранить и утверждать в своей жизни завещанные ими ценности.
Ранее россиян поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики отметил, что граждане РФ живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. По его словам, растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере и масштабные социальные проекты преобразуют нынешний облик России и укрепят авторитет страны на международной арене.