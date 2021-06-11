Путин оценил одной фразой зарплату Героя Труда

https://static.news.ru/photo/29b449fa-cb98-11eb-87e7-96000091f725_660.jpg Звание Героя Труда присвоено трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова Александру Бондаренко Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 12 июня вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания «Герой Труда», передаёт РИА Новости. На мероприятии в Кремле он поговорил с трактористом из Ростовской области Александром Бондаренко, получившим почётное звание. Лидер поинтересовался его зарплатой и был расстроен — мужчина получает 24 тысячи рублей «в колхозе, средняя, но есть и больше». «Маловато будет», — одной фразой оценил услышанное руководитель государства.

Бондаренко отметил , что можно зарабатывать и 70 тысяч в месяц, но речь идёт о сезонных работах. По его мнению, сотрудникам хватает.

Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим, — добавил Путин.

Президент также поздравил всех россиян с Днём России и напомнил о ценностях. Он заявил, что этот праздник знаменует как историю, так и нынешнее развитие страны. Праздник отмечается ежегодно 12 июня.

По его словам, богатейшее наследие страны создавалось многими поколениями предков, чья преданность родине вызывает уважение и гордость, а также стремление быть достойными, хранить и утверждать в своей жизни завещанные ими ценности.

Ранее россиян поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики отметил, что граждане РФ живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. По его словам, растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере и масштабные социальные проекты преобразуют нынешний облик России и укрепят авторитет страны на международной арене.