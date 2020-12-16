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«Нельзя преувеличивать»: Путин оценил количество вузов в России

14:16, 17 декабря 2020
Фото: hse.ru

Несмотря на то что некоторые специалисты говорят о переизбытке вузов в России, к вопросу оптимизации их количества следует подходить аккуратно. Такое мнение в ходе большой пресс-конференции высказал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что поступают предложения об объединении высших учебных заведений, особенно в столичных городах.

Такой вопрос давно поставлен специалистами в области высшего и среднего образования. Мы стараемся делать, я во всяком случае к этому вопросу подхожу крайне аккуратно. Здесь нельзя ничего преувеличивать, забегать вперёд нельзя, — сказал Путин.

Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой линии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин пообещал подумать над особым видом страхования учителей во время пандемии.

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