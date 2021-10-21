Путин оценил итоги революционных потрясений для России

Ни одна революция в мире не стоила того урона, который она нанесла человечеству, это только усугубляет кризис, заявил президент Владимир Путин. Выступая на заседании международного клуба «Валдай» он привёл в пример революцию в России.

Примеры нашей истории позволяют нам утверждать, [что] революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу, — сказал Путин.

Он добавил, что сто лет назад Россия переживала большие проблемы, в том числе из-за Первой мировой войны. Однако революционные потрясения привели к срыву и к распаду страны.

История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований, и в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров и так называемых прогрессистов, все постарались, с обеих сторон, — посетовал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции. По его мнению, политическая система страны должна развиваться спокойно.