Путин оценил действия властей в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2d213d04-af07-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял участие в совещании по поддержке экономики и социальной сферы. Он уверен, что властям страны удалось действовать на опережение в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии.

Когда принимались решения о введении ограничений, было понятно, что такие действия приведут к снижению деловой активности, экономики, а также доходов и благополучия граждан, передаёт ТАСС.

Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей и сработать на опережение. В целом нам это удаётся сделать, — подчеркнул он.

Руководство страны должно было минимизировать последствия эпидемии и «сбить» её развитие.

В начале июня, как писал NEWS.ru, правительство представило Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году.

Среди мер поддержки экономики и населения — новый порядок прямых выплат по больничным листам и по детским пособиям начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев.

С июля предлагается обеспечить возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения всяких дополнительных соглашений. Возможность перехода на удалённую работу предлагается предоставить государственным и муниципальным служащим.

Правительство также предлагает создать «социальное казначейство» для реализации мер соцподдержки. В качестве секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать отдельным отраслям субсидиями и госгарантиями.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7% для фирм, а предприятия гостинично-туристской сферы ждёт возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.