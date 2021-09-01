Путин оценил численность россиян без распадов страны в XX веке в 500 млн

Президент России Владимир Путин оценил численность россиян, которая могла бы быть, если бы в XX веке не произошло двух распадов страны. По некоторым оценкам, население России сейчас достигало бы 500 млн человек, заявил президент на встрече со школьниками во Владивостоке. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям [распадам страны]. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек, — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в прошлом столетии случились революции 1917 года и после развала СССР в 1991 году.

Ранее стало известно, когда пройдёт всероссийская перепись населения. Цель переписи — учесть каждого жителя страны. Путин поручил вернуть численность населения России к росту по итогам 2024 года. Кроме того, правительству необходимо скорректировать план национального развития для достижения показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.