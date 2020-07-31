Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

https://static.news.ru/photo/b0a39a5a-d347-11ea-b107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии предоставляться гражданам. Кроме того, по требованию человека они должны показать служебное удостоверение.

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Документ был одобрен Государственной думой и Советом федерации. Закон вступит в силу спустя 10 дней после дня его опубликования — 10 августа.

Согласно правовой норме, силовик обязать назвать свою должность, звание и фамилию. Кроме того, росгвардеец должен предъявить по требованию гражданина удостоверение, затем объяснить причину и цель обращения. Если необходимо ограничить чью-то свободу, силовику сначала нужно сообщить, по какой причине и на каком основании к гражданину применяются меры и рассказать о возникающих в связи с этим правах и обязанностях. Данные требования не распространяются на сотрудников ОМОНа и СОБРа, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется.