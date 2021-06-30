Путин рассказал, почему дорожает недвижимость

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, почему в России растут цены на недвижимость. По его словам, ощущается нехватка рабочей силы.

Кроме того, на цены повлияли инфляция и подорожание металлопродукции. При этом льготная программа ипотеки положительно повлияла на происходящее, уверен президент.

Эта льготная ипотека сыграла свою положительную роль, строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось, — сказал Путин.

Он отметил, что на одном из заседаний правительства говорил о необходимости при введении льгот следить, чтобы это не стало фактором роста цен. Однако такой исход «в некоторой степени» неизбежен из-за предложения и потребности людей.

27 июня Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7% ещё на год, до 1 июля 2022-го. Также в поручениях главы государства говорится о расширении льготной ипотеки по ставке 6% для семей, у которых дети родились с 2018 года.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.