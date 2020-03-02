https://static.news.ru/photo/f4bbc2b8-5cc2-11ea-a4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин обратился к правительству с новым поручением. Он заявил о необходимости размещать материалы публичных слушаний в Интернете. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

Правительству РФ <...> внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие <...> обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и общественное обсуждение, и результатов слушаний, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме, — говорится в сообщении.

Также президент отметил необходимость внесения изменений, которые предусматривают использование единой цифровой платформы.

NEWS.ru информировал ранее, что Путин поручил правительству и своей администрации создать законопроект о контроле за грамотностью чиновников, руководителей и граждан.