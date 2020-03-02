Российский президент Владимир Путин обратился к правительству с новым поручением. Он заявил о необходимости размещать материалы публичных слушаний в Интернете. Соответствующий документ
Правительству РФ <...> внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие <...> обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и общественное обсуждение, и результатов слушаний, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме, — говорится в сообщении.
Также президент отметил необходимость внесения изменений, которые предусматривают использование единой цифровой платформы.
NEWS.ru информировал ранее, что Путин поручил правительству и своей администрации создать законопроект о контроле за грамотностью чиновников, руководителей и граждан.
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