Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву

https://static.news.ru/photo/99e8c964-7f57-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Семенец/Пресс-служба губернатора Московской области

Президент России Владимир Путин объявил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву благодарность за вклад в развитие региона.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Объявить благодарность президента РФ Воробьёву Андрею Юрьевичу, — отмечается в документе.

Кроме того, там говорится о большом вкладе Воробьёва в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

Воробьёв занимает пост губернатора Московской области с 2013 года. 14 апреля 2020 года ему исполнилось 50 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Андрей Воробьёв ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Согласно подписанному им постановлению, всех прибывающих в подмосковные аэропорты будут доставлять до места их проживания для организации карантина или самоизоляции. Кроме того, в области временно запрещено посещение кладбищ, за исключением проведения похорон.