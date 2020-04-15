Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву

Президент России Владимир Путин объявил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву благодарность за вклад в развитие региона.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Объявить благодарность президента РФ Воробьёву Андрею Юрьевичу, — отмечается в документе.
Кроме того, там говорится о большом вкладе Воробьёва в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.
Воробьёв занимает пост губернатора Московской области с 2013 года. 14 апреля 2020 года ему исполнилось 50 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Андрей Воробьёв ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Согласно подписанному им постановлению, всех прибывающих в подмосковные аэропорты будут доставлять до места их проживания для организации карантина или самоизоляции. Кроме того, в области временно запрещено посещение кладбищ, за исключением проведения похорон.
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