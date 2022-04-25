Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий, об этом сообщается в президентском указе, который был опубликован на сайте правовой информации. Важными целями ближайшего десятилетия в стране должны стать привлечение молодёжи в сферу исследований, повышение перспектив российской науки, а также вовлечение молодых исследователей в решение важных общественных задач.

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологии, постановляю объявить 2022–2031 года — Десятилетием науки и технологий, — сообщается в указе.

Ранее стало известно, что российские власти планируют создать для сотрудников IT-сферы максимально благоприятные условия работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Лидер российского государства пообещал рассмотреть предложение по дополнительным мерам поддержки, подготовленное совместно с командой одним из участников встречи.

14 апреля Путин создал межведомственную комиссию Совета безопасности, которая будет обеспечивать суверенитет в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит комиссию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.