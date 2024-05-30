Путин объяснил, в чем культурный код россиян Путин: культурный код РФ заключается в уважении к Родине и любви друг к другу

Культурный код России заключается в уважении к Родине и к старшим, в любви друг к другу, заявил на встрече с многодетными семьями президент Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, именно на этом основана стабильность государства.

У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, но культурный код, базовые основы нашей общей культуры российской в этом и заключаются — в уважении к старшим, уважении к родителям, уважении к своей стране и к малой Родине, и к большой Родине, к своей Родине в целом. И забота друг о друге, любовь друг к другу — вот в этом основа стабильности российского государства, — заявил глава государства.

Российский лидер пообщался с многодетными семьями из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик. Ранее Путин сказал, что семьи, в которых растут трое или даже больше детей должны стать нормой и естественным образом жизни в России. Глава государства подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.

Президент отметил, что за последние годы многодетных семей в России стало больше примерно на 26%. Сегодня их уже более 2 млн. По словам Путина, для родителей дети — это ни с чем не сравнимое счастье, и пример таких семей яркое тому подтверждение.