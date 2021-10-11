Простудился: Путин объяснил свой кашель

Президент Владимир Путин заявил, что чувствует себя хорошо. Свой кашель на рабочем совещании он объяснил физической активностью на свежем воздухе, после которой простудился, передаёт «Интерфакс».

В ходе совещания по развитию аграрно-промышленного комплекса глава государства несколько раз покашлял. Позднее на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила у него про кашель, отметив, что на следующей неделе его ждут на Международном женском форуме.

Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит, — ответил Путин.

По его словам, у него «практически в ежедневном режиме» берут тесты на коронавирус и «остальные инфекции». Политик пожелал коллегам хорошего здоровья и попросил своевременно проводить ревакцинацию.

14 сентября президент объявил об уходе на карантин. Он отмечал, что у него высокие титры антител после прививки и назвал происходящее «естественным экспериментом» по проверке эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

5 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства уже «особо не соблюдает самоизоляцию».