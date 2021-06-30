Путин объяснил, почему поддерживает «Единую Россию»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, почему он продолжает поддерживать партию «Единая Россия». Он напомнил, что создавал эту организацию.

Политик считает, что партия не действует «на потребу публике», как многие в 1990-е годы, а также не боится принимать непопулярные решения.

Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от «Единой России» идут на это в известной степени себе во вред, — уверен Путин.

По его словам, действия ЕР создают «прочный фундамент российской государственности», так как гарантируют принятие нужных решений. Он назвал свою поддержку партии власти естественной.

И сегодняшний разговор, и ответ на ваш вопрос говорят о том, что я намерен поддержать её в ходе избирательной кампании, — заключил он.

21 июня Путин выступил на съезде «Единой России» и предложил федеральный список партии на предстоящих выборах в Госдуму. При этом сам он не является членом ЕР или какой-то другой партии.

17 июня Госдума VII созыва провела последнее заседание и завершила работу. Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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