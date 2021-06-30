Путин объяснил, почему надо «думать о хорошем»

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии объяснил, что нужно думать о хорошем, так как подобные мысли материализуются.

Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Надо настраивать себя на позитивный лад, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что мечты есть у всех, даже у него.

Глава российского государства также заявил, что нельзя лишать граждан привилегий, которые они уже имеют. Так он ответил на вопрос жителя Омска, который пожаловался на то, что лишился звания ветерана труда, поскольку местные власти его отменили.

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Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Выдавать его хотят в виде именного сертификата, чтобы пресечь попытки нецелевого расходования средств. Эксперты сочли данную инициативу популистской.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К началу трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.