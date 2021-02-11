Путин объяснил, почему до сих пор не привился «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/768b96dc-6c77-11eb-aeb7-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ рассказал, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

Он объяснил свой отказ прививаться планом вакцинации, который у него есть. По словам политика, в связи с этим перед уколом ему требуется консультация с врачами, потому что нельзя ставить «Спутник V» одновременно с прививками от гриппа и пневмококка.

Глава государства заявил, что проставит вакцину к концу лета — началу осени, потому что именно в это время у него стартует «активное время», когда будет совершаться множество поездок. При этом он отказался специально делать прививку перед камерами телеканалов, так как не хочет «обезьянничать».

Кроме того, он снова рассказал о положительных сторонах российского «Спутника V» и отрицательных сторонах препаратов иностранных разработчиков. Так он ответил на вопрос главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова, передаёт «Коммерсант».

Журналисты регулярно спрашивают у Пескова о прививке российского лидера. 19 декабря пресс-секретарь в очередной раз ответил, что Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о вакцинации. Он подчеркнул, что «специалистов-то настоящих, их не так много».

Во время ежегодной пресс-конференции Путина спросили о вакцинации. Глава государства заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. Он отметил, что поступающие в гражданский оборот вакцины предназначены для граждан определённого возраста. Путину 68 лет. При этом с 28 декабря москвичи старше 60 лет могут привиться от COVID-19 «Спутником V».

Российский президент в среду, 10 февраля, пообщался с руководителями ведущих отечественных СМИ. Встреча прошла в формате видеоконференции и была непубличной.

Когда встреча ещё шла, на лентах информагентств появился ответ Путина на вопрос главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об отравлении политика Алексея Навального. Глава государства заявил, что пообещал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону завести дело о случившемся, если эксперты найдут «хоть что-то» во взятых образцах.

Позднее BBC опубликовала материал, в котором говорилось, что это был единственный «острый» вопрос, заданный политику. Кроме того, по данным издания, только этот ответ Путин разрешил опубликовать.

Несмотря на это, текст BBC содержит пересказ многих тем, о которых Путин разговаривал с прессой. Так, главреду Lenta.ru Владимиру Тодорову он сказал, что российские власти не собираются блокировать YouTube и другие соцсети. Кроме того, он «уклончиво» ответил на вопрос руководителя «Аргументов и фактов» Игоря Черняка о нежелании президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжать интеграцию, а также пообещал «не бросить Донбасс» в разговоре с главредом RT Маргаритой Симоньян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с появлением в СМИ этой информации, писал NEWS.ru.