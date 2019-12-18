https://static.news.ru/photo/6d5d837c-2263-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на рассказ представителя российского государственного СМИ Sputnik Estonia о давлении со стороны эстонских властей. Он считает, что в Эстонии боятся правды.

По его словам, Кремль будет делать всё возможное для поддержки издания, при этом попытается не навредить межгосударственным отношениям.

Как бы ни было неприятно, надо добиваться возможности работать в этих странах, которые боятся правды, которую вы несете. Иначе нельзя понять, почему препятствуют вашей деятельности — видимо, боятся вашего влияния на умы людей, — подчеркнул он.

Политик отметил, что его удивляет «цинизм» людей, которые обвиняют Россию «в смертных грехах», а сами делают аналогичные вещи.

Нас постоянно пытаются обвинить в смертных грехах, в том числе давлении на независимые СМИ. А сами делают всё то же самое, в чем нас обвиняют, это удивительный цинизм. Но принятие мер на государственном уровне, связанное с ограничениями, будет малоэффективным. Это лить воду на мельницу тех, кто хочет растаскивать наши страны, наши народы, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от Департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, подпадающих под ограничения

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.