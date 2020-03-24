https://static.news.ru/photo/ebbd208e-6de4-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 24 марта проводит с правительством совещание, на котором обсуждаются меры по борьбе с коронавирусом.

По словам главы государства, глава кабмина Михаил Мишустин докладывает в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

[Мишустин] мне в ежедневном режиме докладывает об этом, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее в Ново-Огарёво глава государства провёл совещание по противодействию коронавирусу. В нём приняли участие члены правительства, министры, чиновники. В ходе встречи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в столице высокая. На совещании было принято решение поехать в больницу на Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19, писал NEWS.ru.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.