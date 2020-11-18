Путин обсудит с кабмином ситуацию с COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/146530c8-2981-11eb-a950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин проведёт 18 ноября традиционное совещание с правительством, в ходе которого обсудит положение дел с коронавирусом в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой о том, как идёт борьба с коронавирусом в субъектах Федерации в целом, — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что совещание будет проходить в формате видеоконференции.

За последние сутки в России зафиксировано 20,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 2 млн.

Число выздоровевших на сегодняшний день превысило 1,5 млн. За сутки из больниц были выписаны 25,1 тысячи пациентов.

Жертвами инфекции с начала пандемии стали 34,3 тысячи россиян. Из них 456 умерли за последние 24 часа.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков прокомментировал высокую заболеваемость коронавирусом среди российских парламентариев и губернаторов. Он пояснил, что характер их работы предусматривает множественные контакты, потому риск заражения повышается, несмотря на все меры предосторожности.