Путин обсудит отмену прямых выборов губернаторов с законодателями

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, в ходе которого будет обсуждаться временная отмена прямых выборов губернаторов и их перенос в заксобрания, сообщает РБК. Речь идёт о формате выборов Единого дня голосования, а также о целесообразности их проведения. Отмечается, что Путин может высказать своё мнение на этот счёт.

Один из источников издания отметил, что губернаторам формально предложат решать вопрос о формате выборов на своё усмотрение, но в реальности им будет рекомендовано отменить прямые кампании. Другой источник выразил уверенность в том, что выборы в этом году могут быть полностью отменены.

Президент России Владимир Путин ранее объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий, об этом сообщается в президентском указе, который был опубликован на сайте правовой информации. Важными целями ближайшего десятилетия в стране должны стать привлечение молодёжи в сферу исследований, повышение перспектив российской науки, а также вовлечение молодых исследователей в решение важных общественных задач.