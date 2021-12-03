Путин обсудил тему подростковой преступности на заседании Совбеза

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В Госдуме обсуждают введение QR-кодов среди детей и подростков, рассказал источник в парламенте изданию «ФедералПресс». По его словам, дискуссия ведётся давно, у инициативы есть как сторонники, так и противники.

Каждый хочет, чтобы были соблюдены его права. Людей возмущает, что в разных регионах у нас разные требования к кодам и вакцинации. В одном регионе подростку без сопровождения не разрешают посещать...