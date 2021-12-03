Путин обсудил тему подростковой преступности на заседании Совбеза
Сергей Князев
Сергей Князев
13:24, 03 декабря 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и профилактики их вовлечения в противоправную деятельность. Об этом пишет ТАСС.
Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме: подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность, — сказал президент.
В совещании приняли участие глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также генпрокурор Игорь Краснов.
Ранее силовики ряда российских регионов заявили, что в России впервые после 1990х годов поднимают голову организованные преступные группы (ОПГ), состоящие из подростков. Это подтверждают и представители общественных организаций. ОПГ организуют «стрелки», вербуют в свои ряды школьников и захватывают улицу. Эксперты склонны связывать происходящее с очередным витком экономического неблагополучия в стране.