Путин: общенациональное единение позволило дать достойный ответ пандемии

https://static.news.ru/photo/1983aeea-c4dc-11ea-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Достойно ответить на вызов пандемии коронавируса в России помогло общенациональное единение, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, безопасность и здоровье граждан являлись приоритетами для властей, которые принимали решения во время распространения COVID-19.

Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтёрских организаций, — подчеркнул российский лидер.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал людей, отрицающих коронавирус, безумцами. По его словам, болеть «временами страшно». Он подчеркнул, что человек испытывает «неизведанные какие-то ощущения».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.