https://static.news.ru/photo/ab52da80-6eba-11ea-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Инна Макарова Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким людям актрисы Инны Макаровой. Политик отметил вклад покойной в историю отечественного кино.

Её яркие, талантливые, незабываемые работы вошли в историю отечественного кинематографа и по праву считаются образцом актёрского мастерства. <...> Светлая память об Инне Владимировне навсегда сохранится в сердцах её близких, друзей, коллег, всех почитателей её щедрого дарования, — говорится на официальном сайте Кремля.

Народная артистка СССР родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Томского округа Сибирского края. В 1943–1948 годах училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактёра. Среди её самых известных киноработ — «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле».

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