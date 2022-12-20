Путин обратился к контрразведке: надо выявлять предателей и диверсантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности заявил, что контрразведка должна предотвращать любые действия зарубежных спецслужб. Глава государства также пообещал снабдить органы безопасности в новых регионах всей необходимой техникой и вооружением самых современных образцов.

Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов, — заявил Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, президент считает, что необходимо усилить работу по линии погранслужбы ФСБ, так как госграница «должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить — пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения».

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Белоруссией ценовые параметры в энергетике. По его словам, Москва поставляет нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных условиях. По словам Путина, это связано особыми отношениями между двумя государствами. Президент России также отметил, что поставки по выгодным ценам в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.